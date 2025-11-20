Пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої багатоповерхівки у місті тривають досі. Раніше рятувальники заявляли, що приблизно ще 20 людей вважаються зниклими безвісти, передає 24 Канал.

Дивіться також Їх убила Росія: що відомо про жертв російського удару по Тернополю 19 листопада

Що відомо про долю зниклих безвісти у Тернополі?

Увечері 20 листопада у ДСНС розповіли, що кількість осіб, які не виходили на зв'язок, зменшилася до 14.

Шестеро мешканців, про долю яких раніше не було інформації, повідомили про своє місце перебування і зараз перебувають у безпеці,

– пояснили у службі.

У ДСНС кажуть, що аварійно-рятувальні роботи продовжуватимуться доти, доки рятувальники не переконаються, що під уламками не залишилося жодної людини.

Нагадаємо, що серед 27 загиблих у Тернополі – 3 дитини. Понад 90 людей поранені, зокрема 18 дітей. Врятувати вдалося 46 людей. Серед них – 20-річний Богдан. Хлопця знайшли на рівні між п'ятим і шостим поверхами, затиснутим між бетонними конструкціями. Він перебуває у реанімації – у важкому, але стабільному стані.

Які наслідки масованої атаки на Україну 19 листопада?