Из-за обстрела пропускной пункт на границе с Румынией приостановил работу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Какие последствия атаки на "Орловку"?

Ночью 22 ноября ударные вражеские БпЛА попали в международный пропускной пункт "Орловка", что на границе с Румынией. По данным пограничников, там повреждена инфраструктура паромного комплекса.

Из-за российского обстрела пункт пропуска приостанавливает работу. Последствия атаки ликвидируют.

Обстрел границы с Румынией / Фото Гостаможслужбы

Просим для пересечения границы воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска,

– говорится в сообщении.

Последние атаки России на Украину