Громко было в Измаильском районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного и мониторинговые каналы.

Смотрите также "Шахеды" в очередной раз атакуют Украину: куда летят дроны, и для каких областей есть угроза

Что известно о взрывах в Измаиле?

Воздушную тревогу для всех районов Одесской области объявили ориентировочно в 00:26. Воздушные силы сообщали о вражеских беспилотниках, которые двигались из акватории Черного моря курсом на южную часть региона.

Впоследствии там уточнили, что дроны противника летят в направлении Измаила с севера. Уже в 01:13 в сети сообщили о работе противовоздушной обороны. В 01:30 появилась дополнительная информация о том, что было громко.

В Измаильском районе раздаются взрывы,

– говорится в сообщении.