Отметим, что на момент взрыва в некоторых районах региона была объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу в Сумском районе объявили ориентировочно в 20:51. Впоследствии опасность охватила Роменский и Ахтырский районы. Около 21:06 появилась информация о том, что в областном центре было громко.

Звук взрыва был слышен в Сумах,

– говорится в сообщении.

Вскоре после этого в Воздушных силах уточнили о вражеском беспилотнике, который зафиксировали в районе города. На момент публикации ни городской голова, ни областная военная администрация взрывы не комментировали.

Какие города атаковали раньше?