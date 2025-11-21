24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

19:26, 21 ноября

  • БпЛА на юге Харьковщины, вектор движения на Павлоград;
  • БпЛА на западе Харьковщины курс северо-западный (Полтавщина).
17:51, 21 ноября

Запорожье – в районе города вражеский БпЛА.

17:46, 21 ноября

БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс - юго-западный (Полтавщина).

16:00, 21 ноября

Вражеский БпЛА приближается к Харькову с севера.

15:06, 21 ноября

Группы вражеских БпЛА находятся в центральные и южной частях Харьковщины, курс южный.

14:14, 21 ноября

  • Группы вражеских БпЛА движутся к восточной границе Полтавщины в южном направлении;
  • БпЛА приближаются к Одессе с Черного моря с юго-восточного направления.