19:26, 21 листопада

  • БпЛА на півдні Харківщини, вектор руху на Павлоград;
  • БпЛА на заході Харківщини курс північно-західний (Полтавщина).
17:51, 21 листопада

Запоріжжя – в районі міста ворожий БпЛА.

17:46, 21 листопада

БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південно-західний (Полтавщина).

16:00, 21 листопада

Ворожий БпЛА наближається до Харкова з півночі.

15:06, 21 листопада

Групи ворожих БпЛА перебувають в центральні та південній частинах Харківщини, курс південний.

14:14, 21 листопада

  • Групи ворожих БпЛА рухаються до східної межі Полтавщини у південному напрямку;
  • БпЛА наближаються до Одеси з Чорного моря з південно-східного напрямку.