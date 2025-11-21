Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що на момент вибуху у деяких районах регіону була оголошена повітряна тривога.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повітряну тривогу у Сумському районі оголосили орієнтовно о 20:51. Згодом небезпека охопила Роменський та Охтирський райони. Близько 21:06 з'явилася інформація про те, що в обласному центрі було гучно.

Звук вибуху було чути у Сумах,

– ідеться у повідомленні.

Незадовго після цього у Повітряних силах уточнили про ворожий безпілотник, який зафіксували у районі міста. На момент публікації ані міський голова, ані обласна військова адміністрація вибухи не коментували.

Які міста атакували раніше?