Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про вибухи у Дніпрі?

Тривогу у Дніпрі оголосили 22 листопада о 23:33. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у Дніпропетровській області.

Про вибухи у самому Дніпрі стало відомо о 23:51. Моніторингові пабліки писали про підліт групи ворожих безпілотників до міста.

Повторні вибухи, за даними моніторів, лунали о 23:59 та о 00:01 23 листопада. Наразі про наслідки ворожої атаки місцева влада нічого не писала.

