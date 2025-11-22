Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.
Дивіться також Нова атака по Дніпру: спалахнуло приміщення, де зберігалися харчові продукти
Що відомо про вибухи у Дніпрі?
Тривогу у Дніпрі оголосили 22 листопада о 23:33. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у Дніпропетровській області.
Про вибухи у самому Дніпрі стало відомо о 23:51. Моніторингові пабліки писали про підліт групи ворожих безпілотників до міста.
Повторні вибухи, за даними моніторів, лунали о 23:59 та о 00:01 23 листопада. Наразі про наслідки ворожої атаки місцева влада нічого не писала.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Які міста України ворог атакував нещодавно?
Увечері 23 листопада росіяни безпілотником вдарили по Запоріжжю. Внаслідок цього постраждав супермаркет, будинки поруч, а також поранень зазнали 5 людей.
Удень вибух прогримів в Одесі. У Повітряних силах повідомляли про рух ворожих дронів з Чорного моря на місто.
А 21 листопада гучно було у Сумах. За даними МВА, тоді сталося влучання у нежитловому секторі у Зарічному районі міста, люди не постраждали.