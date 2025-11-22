Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Что известно о взрывах в Днепре?

Тревогу в Днепре объявили 22 ноября в 23:33. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в Днепропетровской области.

О взрывах в самом Днепре стало известно в 23:51. Мониторинговые паблики писали о подлете группы вражеских беспилотников к городу.

Повторные взрывы, по данным мониторов, раздавались в 23:59 и в 00:01 23 ноября. Сейчас о последствиях вражеской атаки местные власти ничего не писали.

