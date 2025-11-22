Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.
Что известно о взрывах в Днепре?
Тревогу в Днепре объявили 22 ноября в 23:33. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в Днепропетровской области.
О взрывах в самом Днепре стало известно в 23:51. Мониторинговые паблики писали о подлете группы вражеских беспилотников к городу.
Повторные взрывы, по данным мониторов, раздавались в 23:59 и в 00:01 23 ноября. Сейчас о последствиях вражеской атаки местные власти ничего не писали.
Какие города Украины враг атаковал недавно?
Вечером 23 ноября россияне беспилотником ударили по Запорожью. Вследствие этого пострадал супермаркет, дома рядом, а также ранения получили 5 человек.
Днем взрыв прогремел в Одессе. В Воздушных силах сообщали о движении вражеских дронов с Черного моря на город.
А 21 ноября было шумно в Сумах. По данным МВА, тогда произошло попадание в нежилом секторе в Заречном районе города, люди не пострадали.