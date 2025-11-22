Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.

Что известно о взрыве в Одессе?

Около 15:43 в Одессе слышали взрыв. Над городом летали дроны. Воздушную тревогу в области объявили в 14:48.

В Воздушных силах сообщали о движении вражеских дронов с Черного моря, в частности на Одессу, Черноморск и Южное.

Мониторинговые телеграмм-каналы писали о присутствии в небе Одессы беспилотников "Гербера".

