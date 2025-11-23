Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Де зараз пролітають дрони?

21:26, 23 листопада

Кілька груп БпЛА з півночі та сходу на Харків.

21:16, 23 листопада

  • БпЛА з Бєлгородської області Росії на Харківщину.
  • БпЛА на Балаклію, Старий Салтів.
21:09, 23 листопада

БпЛА з Луганщини на Харківщину.

20:49, 23 листопада

БпЛА на Дніпро зі сходу.

20:21, 23 листопада

  • Група БпЛА на південному сході, в центрі Харківщини курсом на Лозову.
  • БпЛА на північному та південному сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
  • БпЛА з Луганщини на Харківщину.
20:20, 23 листопада

БпЛА на Дніпро із заходу.

19:50, 23 листопада

БпЛА на південному сході Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

19:17, 23 листопада

  • Група БпЛА на південному сході Харківщини курсом на Лозову.
  • БпЛА на сході Харківщини курсом на Чугуїв.
18:48, 23 листопада

  • БпЛА на заході Харківщини курсом на Слобожанське.
  • БпЛА на сході Харківщини курсом на Балаклію.
  • БпЛА на північному сході Полтавщини курсом на Диканьку, Полтаву.
18:00, 23 листопада

БпЛА на Харківщині, повз Люботин, курс південний.