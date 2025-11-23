Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Де зараз пролітають дрони?
Кілька груп БпЛА з півночі та сходу на Харків. БпЛА з Луганщини на Харківщину. БпЛА на Дніпро зі сходу. БпЛА на Дніпро із заходу. БпЛА на південному сході Харківщини курсом на Дніпропетровщину. БпЛА на Харківщині, повз Люботин, курс південний.
