Про першу активність "Шахедів" поблизу Арциза повідомили пізно ввечері 22 листопада. Зараз атака триває. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві та моніторингові ресурси.

Що відомо про атаку на Арциз?

Моніторингові та місцеві ресурси повідомили, що у бік Арциза рухаються "Шахеди" після 23:30, а вже за 15 хвилин з'явилася інформація про вибухи.

О 23:58 в області оголосили відбій, щоправда після 0:30 тривога залунала знову. За даними Повітряних сил "Шахеди" на Одещину заходили з моря.

Під час другої тривоги в Арцизі також було чути вибухи. Моніторингові ресурси писали, що щонайменше 11 "Шахедів" рухалися змійкою у бік міста та закликали жителів Арциза йди в укриття. Станом на 2:37 на Одещині знову відбій.

Наразі немає офіційної інформації ані про вибухи, ані про наслідки.

Де ще лунали вибухи цієї ночі?