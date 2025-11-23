Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу?

00:31, 23 листопада

БпЛА з Чорного моря – на Одещину (Чорноморське).

23:21, 22 листопада

  • Група БпЛА з Чорного моря – на північ Одещини.

  • Група БпЛА на Дніпропетровщині – курсом на північний схід (н.п. Васильківка)

22:45, 22 листопада

БпЛА на Запоріжжі – курс західний/ південний.

22:39, 22 листопада

  • Група БпЛА Харківщині – західним курсом (н.п. Пролісне).

  • Нова група БпЛА Донеччині – курсом на північ (н.п. Білозерівське, Добропілля)

21:09, 22 листопада

Група БпЛА на Харківщині – південним курсом.

20:41, 22 листопада

Група БпЛА на сході Харківщини – курсом на захід (н.п. Шевченкове)

20:38, 22 листопада

  • БпЛА на Запоріжжі – курсом на захід (н.п. Малокатеринівка).

  • БпЛА на півночі Харківщини – курсом на схід.

19:29, 22 листопада

Дніпропетровщина: БпЛА – у бік Славгорода.

19:19, 22 листопада

Нова група БпЛА з акваторії Чорного моря – у напрямку Одещини.

17:38, 22 листопада

Нові групи БпЛА із Сумщини – на Полтавщину. Повз Гадяч – у напрямку Миргорода.