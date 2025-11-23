Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Окупанти вгатили по Запоріжжю: пошкоджено магазин, будинки, є постраждалі
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА з Чорного моря – на Одещину (Чорноморське). Група БпЛА з Чорного моря – на північ Одещини. Група БпЛА на Дніпропетровщині – курсом на північний схід (н.п. Васильківка) БпЛА на Запоріжжі – курс західний/ південний. Група БпЛА Харківщині – західним курсом (н.п. Пролісне). Нова група БпЛА Донеччині – курсом на північ (н.п. Білозерівське, Добропілля) Група БпЛА на Харківщині – південним курсом. Група БпЛА на сході Харківщини – курсом на захід (н.п. Шевченкове) БпЛА на Запоріжжі – курсом на захід (н.п. Малокатеринівка). БпЛА на півночі Харківщини – курсом на схід. Дніпропетровщина: БпЛА – у бік Славгорода. Нова група БпЛА з акваторії Чорного моря – у напрямку Одещини. Нові групи БпЛА із Сумщини – на Полтавщину. Повз Гадяч – у напрямку Миргорода.
БпЛА з Чорного моря – на Одещину (Чорноморське).
Група БпЛА з Чорного моря – на північ Одещини.
Група БпЛА на Дніпропетровщині – курсом на північний схід (н.п. Васильківка)
БпЛА на Запоріжжі – курс західний/ південний.
Група БпЛА Харківщині – західним курсом (н.п. Пролісне).
Нова група БпЛА Донеччині – курсом на північ (н.п. Білозерівське, Добропілля)
Група БпЛА на Харківщині – південним курсом.
Група БпЛА на сході Харківщини – курсом на захід (н.п. Шевченкове)
БпЛА на Запоріжжі – курсом на захід (н.п. Малокатеринівка).
БпЛА на півночі Харківщини – курсом на схід.
Дніпропетровщина: БпЛА – у бік Славгорода.
Нова група БпЛА з акваторії Чорного моря – у напрямку Одещини.
Нові групи БпЛА із Сумщини – на Полтавщину. Повз Гадяч – у напрямку Миргорода.