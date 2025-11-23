Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме Оккупанты ударили по Запорожью: поврежден магазин, дома, есть пострадавшие

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

00:31, 23 ноября

БПЛА с Черного моря – в Одесскую область (Черноморское).

23:21, 22 ноября

  • Группа БПЛА с Черного моря – на север Одесской области.

  • Группа БПЛА на Днепропетровщине – курсом на северо-восток (н.п. Васильковка)

22:45, 22 ноября

БПЛА на Запорожье – курс западный/ южный.

22:39, 22 ноября

  • Группа БПЛА Харьковщине – западным курсом (н.п. Пролесное).

  • Новая группа БПЛА Донецкой области – курсом на север (н.п. Белозеровское, Доброполье)

21:09, 22 ноября

Группа БПЛА на Харьковщине – южным курсом.

20:41, 22 ноября

Группа БПЛА на востоке Харьковщины – курсом на запад (н.п. Шевченково)

20:38, 22 ноября

  • БПЛА на Запорожье – курсом на запад (н.п. Малокатериновка).

  • БПЛА на севере Харьковщины – курсом на восток.

19:29, 22 ноября

Днепропетровщина: БПЛА – в сторону Славгорода.

19:19, 22 ноября

Новая группа БПЛА из акватории Черного моря – в направлении Одесской области.

17:38, 22 ноября

Новые группы БПЛА с Сумщины – на Полтавщину. Мимо Гадяча – в направлении Миргорода.