Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Что известно о воздушной тревоге?
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА с Черного моря – в Одесскую область (Черноморское). Группа БПЛА с Черного моря – на север Одесской области. Группа БПЛА на Днепропетровщине – курсом на северо-восток (н.п. Васильковка) БПЛА на Запорожье – курс западный/ южный. Группа БПЛА Харьковщине – западным курсом (н.п. Пролесное). Новая группа БПЛА Донецкой области – курсом на север (н.п. Белозеровское, Доброполье) Группа БПЛА на Харьковщине – южным курсом. Группа БПЛА на востоке Харьковщины – курсом на запад (н.п. Шевченково) БПЛА на Запорожье – курсом на запад (н.п. Малокатериновка). БПЛА на севере Харьковщины – курсом на восток. Днепропетровщина: БПЛА – в сторону Славгорода. Новая группа БПЛА из акватории Черного моря – в направлении Одесской области. Новые группы БПЛА с Сумщины – на Полтавщину. Мимо Гадяча – в направлении Миргорода.
