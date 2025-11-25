Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Віталія Кличка.
Що відомо про вибухи у Києві?
Близько 1 години ночі в Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині курсом на Київ.
Київ терміново в укриття,
– інформували там.
Через хвилину Кличко повідомив, що у Києві лунають вибухи. Відомо, що працюють сили ППО.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що у повітрі зараз ворожі "Шахеди" та крилаті ракети.
Також є загроза пусків балістики та "Кинджалів". По ворожих цілях працює ППО. Кияни, будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою тривоги,
– зазначив він.
Попередня атака по Україні: основне
У ніч на 24 листопада росіяни атакували Україну 162-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Силами ППО було збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині.