Що відомо про вибухи у Києві?

Близько 1 години ночі в Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині курсом на Київ.

Київ терміново в укриття,

– інформували там.

Через хвилину Кличко повідомив, що у Києві лунають вибухи. Відомо, що працюють сили ППО.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що у повітрі зараз ворожі "Шахеди" та крилаті ракети.

Також є загроза пусків балістики та "Кинджалів". По ворожих цілях працює ППО. Кияни, будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою тривоги,

– зазначив він.

