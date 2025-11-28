Около 50 из запущенных дронов – "Шахеды". Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Как отработала противовоздушная оборона?

Оккупанты запускали воздушные цели по направлениям:

  • Орел;
  • Брянск;
  • Миллерово.

Вражескую атаку отражали авиационные подразделения, зенитные ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны,
– говорится в отчете Воздушных сил.

Там также сообщается, что подтверждено попадание баллистической ракеты и девяти ударных дронов на пяти локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

