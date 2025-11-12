Однако, как это повелось в Украине, началась волна шуток об этом скандале, в частности обсуждения были и по музыке, которая звучит на записях, которые разоблачают коррупционные схемы. Поэтому НАБУ опубликовало плейлист из тех самых "пленок Миндича". Под какие песни отмывали средства топ-коррупционеры – расскажет 24 Канал со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Под что отмывали средства?

В своей заметке НАБУ зіронізувало, что это плейлист для фонового прослушивания. Потому что именно на фоне разговоров о схемах отмывания средств между "Карлсоном", "Профессором" и другими "героями" расследования играли следующие треки.

Мы знаем, вы искали этот плейлист. Не нужно оправдываться, мы тоже не могли устоять и собрали для вас подборку треков, которые прекрасно подойдут для фонового прослушивания,

– говорится в заметке.

Начнем с того, что вызвало больше всего обсуждений. А именно о песне группы Тартак. Еще накануне пользователи сети заметили, что песни группы заслужили на что-то лучшее, чем на то, чтобы фигурировать в этом скандале.

Тартак – "Сотовая любовь": смотрите видео

Еще одним саундтреком схем по отмыванию средств стал хит американской певицы Мадонны.

Мадонна – La Isla Bonita: смотрите видео

Очевидно, топ-коррупционеры у нас меломаны, поскольку в "фоновом плейлисте" есть еще один хит прошлого века.

Red Hot Chili Peppers – Californication: смотрите видео

Оказывается, что фигуранты скандальных пленок НАБУ – меломаны. А как иначе объяснить то, что в список попал Стинг? Наверное, это лучшая песня для того, чтобы нести 1,6 миллиона долларов.

Стинг – Shape of my heart: смотрите видео

Хотя, если нести пакет с деньгами тяжело, возможно, легче будет под драйвовую музыку?

Aurora – Summer Son: смотрите видео

Но и современная музыка в плейлисте есть. На "пленки Миндича" попала известная песня исландской группы.

Kaleo – Way down we go: смотрите видео

Что еще обсуждают в сети на фоне скандала?