Все началось с ролика, который опубликовал учитель музыки Вадим Михайлович на своей странице в TikTok. Как ролик стал вирусным – расскажет 24 Канал.

Интересно "Кролик с часами": в сети распространяется новый тренд, что напоминает людям о важном

Что известно о новом тренде?

10 октября Вадим Михайлович опубликовал видео, где его ученики перепевают песню группы Мандри – "Орыся". Школьники буквально произвели фурор, а их видео быстро получило популярность.

Школьники перепели "Орысю": смотрите видео

Кроме более 3,6 миллиона просмотров и почти 185 тысяч предпочтений, видео школьников стало популярным звуком в сети. За месяц пользователи TikTok сняли под "Орысю" более 4 тысяч видео. Преимущественно люди пытаются воспроизвести оригинальное видео в шутливом стиле – кто-то кухонными принадлежностями играет на кастрюле, вместо барабана, а кто-то выполняет роль солиста.

Зачем друзья, если с ними нельзя снять такие ролики: смотрите видео

Военные тоже в тренде: смотрите видео

Без котиков не обходится: смотрите видео

Тренд даже стал семейным: смотрите видео

Главное, чтобы все были счастливы: смотрите видео

По данным портала Pisni.org, автором слов и музыки песни "Орися" является лидер группы Мандри – Сергей Фоменко. В целом он является автором более 50 песен, которые исполняет группа.

Подназвание "Орыси" – "Жахалочка напутствєнная". Песня вошла в альбом "Романсеро о Нежной Королеве".

Мандри – "Орыся": смотрите видео

Какие еще песни сейчас в тренде?