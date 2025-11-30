Ба більше, сьогодні композиції артиста переживають нову хвилю популярності завдяки каверам і відео в TikTok. 24 Канал зібрав найпопулярніші пісні, які зробили Яремчука легендою української естради.

"Червона рута"

Одна з найвідоміших українських пісень. Її впізнають з перших нот, а слова знають навіть ті, хто ніколи не вчив їх на пам'ять. Саме цю пісню часто почути у компаніях і на великих святах.

"Стожари"

Спокійна, лірична пісня, яку багато хто вмикає, коли хочеться тиші й душевного спокою. Її мелодія проста, але дуже чіпляє.

"Гай, зелений гай"

Пісня з теплим, та домашнім настроєм. Вона асоціюється з природою, селом і дитячими спогадами. Часто звучить у родинному колі.

"Водограй"

Легка й життєрадісна пісня, яка одразу піднімає настрій. Багато хто вмикає її навесні або тоді, коли хочеться більше світла й радості.

"Родина"

Одна з найбільш зворушливих пісень Яремчука. Її часто можна почути на сімейних святах та ювілеях, бо вона про найважливіше – близьких людей і тепло дому.

Яку пісню Яремчука відновив гурт Ziferblat?

Нещодавно український гурт Ziferblat презентував оновлену версію пісні "Незрівняний світ краси", яку свого часу виконував Назарій Яремчук. Про це розповів соліст гурту Даниїл Лещинський.

Оскільки донині не збереглися ні ноти, ні повний запис, музиканти відтворили композицію з нуля. Римейк став частиною проєкту Re: Yaremchuk, у межах якого Марія Яремчук переосмислює творчу спадщину свого батька.

