У 1982 році Назарій Яремчук зіграв у музичному фільмі. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на канал "Пам'яті Назарія Яремчука".

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Кого зіграв Назарій Яремчук

У 1982 році в прокаті з'явився музичний фільм "Усмішки Нечипорівки", знятий Олегом Біймою. У цьому фільмі зіграв і Назарій Яремчук. Артист з'явився у стрічці в ролі моряка дальнього плавання.

Оскільки фільм музичний, то не дивно, що Яремчук виконує у фільмі пісні, а саме "Гай, зелений гай" українською та "Море любви" російською.

Назарій Яремчук у фільмі "Усмішки Нечипорівки": дивіться відео

У фільмі "Усмішки Нечипорівки" звучали пісні композиторів, Володимира Івасюка, Ігоря Поклада, Олександра Злотника, Андраша Ковача, Івана Поповича, Олександра Зуєва, Михайла Мусієнка, Івана Голяка, Костянтина Руснака і Раймода Паулса.

Окрім Назарія Яремчука у фільмі зіграли також Іван Попович та Лілія Сандулеса. До речі, відео, яке можна вважати "кліпом" на пісню "Василина" Івана Поповича – саме з фільму "Усмішки Нечипорівки".