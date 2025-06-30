Життя Назарія Яремчука було сповненим пригод, які іноді здаються можливими лише у кіно. Добірку фактів про артиста, які вражають, для вас зібрав 24 Канал.

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Не творча перша робота

Чимало артистів починають свою кар'єру в зовсім іншій сфері. І Назарій Яремчук далеко не виняток.Після закінчення школи він мріяв вступити на географічний факультет Чернівецького університету, однак не вдалося. Тому Назарію Яремчуку довелося шукати роботу й він влаштувався сейсмологом у Західноукраїнській геологорозвідувальній партії.

У той час він часто відвідував репетиції ВІА "Смерічка" в народному домі у Вижниці, яким керував Левко Дутківський. Останній запропонував Яремчуку заспівати і був вражений його голосом. Дутківський без вагань запросив молодого Яремчука стати частиною колективу.

Уже через 2 роки Яремчук разом з Василем Зінкевичем та Володимиром Івасюком тріумфував на "Пісні року 1971" у Москві.

Зінкевич, Яремчук та Івасюк на "Пісні року" співають "Червону руту": дивіться відео

Очолював процесію на похороні Івасюка

Після тріумфу на "Пісні року" Івасюк, Зінкевич та Яремчук стали близькими друзями, тому вбивство Івасюка в 1979 році стало ударом, зокрема, і для Яремчука.

Попри заборону радянської влади, Назарій Яремчук не тільки прийшов на похорон, але й очолив траурну процесію разом з Левком Дутківським – вони вдвох несли великий вінок з білих квітів. Це був вияв непокори радянській владі.



Яремчук і Дудківський на похороні Івасюка / Кадр з фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Виступи в Афганістані та на ЧАЕС

Під час війни в Афганістані Назарій Яремчук кілька разів навідувався з концертами до солдатів. Ба більше, після аварії на ЧАЕС не залишався й осторонь цієї трагедії. Яремчук вважав, що в складних ситуаціях він зобов'язаний бути там, де важко і підтримувати людей. Тому в 1986 році він тричі відвідував з концертами Зону відчуження та співав для ліквідаторів аварії.

Чимало людей пов'язували його хворобу саме з концертами біля ЧАЕС.

Останні виступи Яремчука

У 1995 році за сприяння друзів Назарій Яремчук поїхав на лікування у Канаду, де йому зробили операцію. Проте зусилля були марними, бо було вже надто пізно. Артист повернувся додому, проте вирішив до останнього проводити заплановані концерти. У вересні 1995 року в нього був запланований великий концерт у Києві.

Один з останніх виступів Яремчука: дивіться відео

Вересневий концерт став вечором пам'яті Назарія Яремчука, де його друзі виконували усіма знані та улюблені хіти.

Популярність після смерті

Назарій Яремчук не втрачає популярності, про що свідчить документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси", який оповідає про невідомі деталі з біографії артиста. Лише за перший тиждень прокату касові збори сягнули позначки 1,9 мільйона гривень. Крім того, фільм увійшов у трійку найпопулярніших на Netflix.

Сумарні касові збори фільму сягають понад 15,2 мільйона гривень. Артист популярний не тільки серед тих, хто понад 30 років тому слухав його пісні, але й серед тих, хто народився уже після його смерті.