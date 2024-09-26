Назарій Яремчук залишається одним із найвідоміших представників української естради. Про шлях артиста на велику сцену розповідають Тренди24.

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Ким працював Назарій Яремчук

Дитинство майбутнього артиста було складним – він був пізньою дитиною. Коли Назарій народився, його батькові було 64 роки і він був четвертою дитиною в родині. Коли Назарію виповнилося 12 років, батько помер і матері довелося віддати його до Вижницької школи-інтернату, бо сама важко хворіла.

Після закінчення школи майбутній співах хотів вступити на географічний факультет Чернівецького університету, однак не вдалося. Тому Назарію Яремчуку довелося шукати роботу й він влаштувався сейсмологом у Західноукраїнській геологорозвідувальній партії. За направленням військкомату навчався на курсах водіїв.

Паралельно Назарій долучився до ВІА "Смерічка", яким керував Левко Дутковський. У 1970 році майбутній артист зробив ще одну спробу вступити до університету. Уже наступного року Назарій Яремчук разом з Василем Зінкевичем та Володимиром Івасюком тріумфував на "Пісні року – 1971", виконавши "Червону Руту".

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Згодом артист здобув шалену популярність, яка відновилася після виходу документального фільму "Яремчук. Незрівнянний світ краси".