По закінченню школи Степан Гіга кілька разів намагався вступити в Ужгородське музичне училище, але удача усміхнулася лише з четвертого разу. Як починалася кар'єра співака – розповідають Тренди24.

Цікаво Полюбляє комах та скорпіонів: як харчується Анджеліна Джолі

Шлях Степана Гіги до великої сцени

Уперше вступити до музичного училища Степан Гіга спробував після закінчення 8 класу загальноосвітньої школи. І ще дві спроби були після 9 та 10 класу, однак також невдалі. Після третьої безуспішної спроби стати студентом, майбутній артист пішов працювати слюсарем до місцевої сільгосптехніки, а згодом – водієм вантажівки.

Пізніше Степана Гігу призвали на строкову службу. Через 2 роки, після повернення з армії, він знову спробував вступити до Ужгородського музичного училища й ця спроба була вдалою.



Тепер складно уявити, що Гіга 4 рази намагався вступити в музичне училище / Фото з інстаграму співака

Замість чотирьох років, Гіга навчався 3 роки в училищі, склавши іспити екстерном – майбутній артист вступив на вокальний факультет Київської консерваторії й на другому курсі став солістом надзвичайно популярної на той час синтез-групи "Стожари" при Чернігівській філармонії, а з 1991 року почав сольну кар'єру. Степан Гіга є одним із небагатьох представників української естради, котрий ніколи не співав російською мовою та не виступав у Росії, хоч такі пропозиції були неодноразово.

У 2000-х хвиля популярності Степана Гіги пішла на спад, однак пісні артиста знову набули величезної популярності через соцмережу TikTok.