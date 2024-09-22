Він на 70% складається з білків і на 30% вуглеводів, а її тренування базуються на анаеробних вправ, що допомагає набирати м'язи без втрати ваги. Про це пише видання CelebWell.

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Чим харчується Анджеліна Джолі

Джолі намагається харчуватися чотири або п’ять разів на день, коли це можливо. Коли вона досягає бажаного рівня фізичної форми, вона змінює співвідношення на 60% вуглеводів і 40% білків.

У її раціоні немає місця для нездорової їжі та порожніх калорій, а алкоголь дозволяється лише на вихідних.

Під час зйомок фільму "Турист" Джолі перекушувала сумішшю насіння і горіхів, а також овочами, такими як цвітна капуста. Хоча горіхи містять багато жирів, більшість з них є корисними ненасиченими жирами, як зазначають експерти Британського фонду серця.

Вони містять білок, вітаміни групи В, вітамін Е і мінерали, в тому числі залізо, калій, селен, магній, цинк і мідь,

– зазначають експерти.

Цікавим є те, що Джолі та її родина полюбляють робити перекуси комахами, багатими на білок. Вони звикли до вживання скорпіонів, а особливо Шайло, дочка акторки, полюбляє тарантулів та жуків. Вся родина легко споживає пакет цвіркунів, як звичайні чипси.

Анджеліна Джолі / Фото з Instagram

Також Джолі допомагає те, що вона сприймає свої недоліки як невіддільну частину процесу старіння.

"Я дивлюся у дзеркало і бачу, що схожа на свою матір, і це зігріває мене, Я також бачу, що старію, і мені це подобається, тому що це означає, що я жива – я живу і старію. Не люблю мати випадкову темну пляму від вагітності, це точно. Я бачу свої недоліки. Але те, що я бачу, і що мені подобається, не пов'язано зі структурою чи зовнішнім виглядом. Це скоріше те, що я бачу в собі свою сім'ю. Я бачу свій вік", – зазначає акторка.