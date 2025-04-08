Повідомляє 24 Канал з посиланням професора Лондонського університетського коледжу Марка Міодовніка в коментарі MailOnline.

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Чому не варто гріти чай у мікрохвильовці

Науковець зазначає, що основна причина, чому не варто розігрівати чай, – це втрата його смаку.

Професор Міодовнік пояснює, що чай містить велику кількість флавоноїдів – природних сполук, які надають напою особливого смаку під час заварювання. Однак ці речовини дуже легко випаровуються.

Вони просто зникають, тож якщо ви не вип’єте чаю незабаром після того, як його приготували, у вас їх не залишиться багато. Якщо ж ви розігрієте чай, вони зовсім зникнуть,

– зазначив науковець.

Вчений радить не розігрівати чай у мікрохвильовці / Фото Pexels

Професор Міодовнік стверджує, що єдине, що може бути гірше за чай, розігрітий у мікрохвильовці, – це чай, який подають у літаках.

За його словами, поєднання кількох факторів, зокрема низького атмосферного тиску та сухого повітря в салоні, знижує чутливість до смаку й запаху на висоті.

Крім того, важливо врахувати, що вода – основний компонент чаю – теж може бути різною. Наприклад, жорстка вода може негативно позначитися на його смакових властивостях.

"Це дуже складний напій із безліччю змінних. Не недооцінюйте те, з чим ви тут маєте справу. Не дарма це найкращий напій у світі", – резюмував Міодовнік.

До слова, вчені також розповіли, в який період дня найкраще пити зелений чай. Вони також розповіли, кому слід уникати цього напою.