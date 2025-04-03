Повідомляє 24 Канал з посиланням на Fraser Tea.

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Коли найкраще вживати зелений чай

Один із найкращих періодів для вживання зеленого чаю – це ранок, адже в цей час організму потрібен стимул, щоб активуватися. Завдяки вмісту кофеїну цей напій допомагає прокинутися, але, на відміну від кави та інших кофеїновмісних напоїв, зелений чай також містить амінокислоту L-теанін, яка сприяє розслабленню.

Поєднання цих двох речовин позитивно впливає на роботу мозку та настрій, не викликаючи побічних ефектів, які можуть бути пов'язані з вживанням лише кофеїну.

Зелений чай має низку корисних властивостей / Фото Unsplash

Дослідження свідчать, що споживання зеленого чаю перед тренуваннями може підвищувати їх ефективність. Наприклад, у чоловіків, які брали участь в експерименті, зафіксували зростання рівня спалювання жиру на 17%.

В іншому дослідженні, проведеному за участю 13 жінок, встановлено, що вживання трьох порцій чаю протягом дня перед тренуванням та ще однієї порції за дві години до занять сприяло прискоренню процесу жироспалювання.

Які негативні ефекти має вживання зеленого чаю

Попри численні корисні властивості, зелений чай має і певні недоліки. Його споживання під час їжі може ускладнювати засвоєння деяких поживних речовин. Зокрема, сполуки, які містяться в чаї, можуть взаємодіяти з мінералами, такими як залізо, мідь і хром, та блокувати їхнє всмоктування, що може призвести до дефіциту цих елементів.

Вживання зеленого чаю може мати деякі негативні ефекти / Фото Unsplash

Вчені рекомендують вживати зелений чай між прийомами їжі, щоб отримати від нього максимум користі. Також, якщо ви чутливі до кофеїну, варто уникати його споживання щонайменше за шість годин до сну, щоб запобігти безсонню та проблемам із засинанням.

Крім цього, кофеїн може викликати такі небажані побічні ефекти, як підвищений тиск, нервозність, занепокоєння та загальну дратівливість.

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