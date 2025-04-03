Сообщает 24 Канал со ссылкой на Fraser Tea.

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Когда лучше всего употреблять зеленый чай

Один из лучших периодов для употребления зеленого чая – это утро, ведь в это время организму нужен стимул, чтобы активироваться. Благодаря содержанию кофеина этот напиток помогает проснуться, но, в отличие от кофе и других кофеиносодержащих напитков, зеленый чай также содержит аминокислоту L-теанин, которая способствует расслаблению.

Сочетание этих двух веществ положительно влияет на работу мозга и настроение, не вызывая побочных эффектов, которые могут быть связаны с употреблением только кофеина.

Зеленый чай обладает рядом полезных свойств / Фото Unsplash

Исследования свидетельствуют, что потребление зеленого чая перед тренировками может повышать их эффективность. Например, у мужчин, которые принимали участие в эксперименте, зафиксировали рост уровня сжигания жира на 17%.

В другом исследовании, проведенном с участием 13 женщин, установлено, что употребление трех порций чая в течение дня перед тренировкой и еще одной порции за два часа до занятий способствовало ускорению процесса жиросжигания.

Какие негативные эффекты имеет употребление зеленого чая

Несмотря на многочисленные полезные свойства, зеленый чай имеет и определенные недостатки. Его потребление во время еды может затруднять усвоение некоторых питательных веществ. В частности, соединения, которые содержатся в чае, могут взаимодействовать с минералами, такими как железо, медь и хром, и блокировать их всасывание, что может привести к дефициту этих элементов.

Употребление зеленого чая может иметь некоторые негативные эффекты / Фото Unsplash

Ученые рекомендуют употреблять зеленый чай между приемами пищи, чтобы получить от него максимум пользы. Также, если вы чувствительны к кофеину, стоит избегать его потребления по меньшей мере за шесть часов до сна, чтобы предотвратить бессонницу и проблемы с засыпанием.

Кроме этого, кофеин может вызвать такие нежелательные побочные эффекты, как повышенное давление, нервозность, беспокойство и общую раздражительность.

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