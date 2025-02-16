Замена кофе на зеленый чай имеет немало преимуществ для организма. Какие именно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал NPJ.

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Преимущества зеленого чая

Кофе богат антиоксидантами и имеет противовоспалительный эффект, однако все же в долгосрочной перспективе зеленый чай влияет на работу мозга лучше. В 230 миллилитрах кофе есть 102 – 200 миллиграммов кофеина, а в таком же количестве чая – 30 – 50 миллиграммов.

Также зеленый чай помогает контролировать вес из-за расщепления жировых клеток. Диетолог Роб Хобсон отмечает, что в отличие от кофе, который часто дополняют молоком, сахаром и сиропами, что увеличивают калорийность, зеленый чай пьют в чистом виде, сохраняя максимум антиоксидантов.



Зеленый чай / Фото Pexels

Зеленый чай также препятствует накоплению амилоида β – ключевого компонента бляшек, обнаруживаемых в мозге людей с болезнью Альцгеймера. Более того, он помогает снизить артериальное давление, что благоприятно сказывается на состоянии сосудов мозга. Однако нужно пить от 3 до 8 чашек зеленого чая ежедневно.

Среди других преимуществ – снижение риска возникновения рака, в частности рака груди, простаты и кишечника. Также чай положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

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