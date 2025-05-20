Если после кулинарных экспериментов у вас остались яичные желтки, не спешите их выбрасывать, ведь можно сделать вяленые засоленные желтки. Этим рецептом поделилась кулинарка Лиза Стил, пишет 24 Канал со ссылкой на The Takeout.

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Альтернатива сыру

Процесс засолки простой, но требует терпения. Желтки закапывают в смесь соли и сахара (обычно в равных долях) и оставляют в прохладном месте на 1–5 дней. Чем дольше длится засолка, тем плотнее становится текстура: после суток желток мягкий, почти джемоподобный, а через пять дней – твердый и готов к натиранию.

После этапа засолки желтки обычно запекают на слабом огне или подсушивают в духовке или дегидраторе – для окончательной стабилизации. По словам Стил, это не только безопасный способ хранения – соль блокирует рост патогенов, а сахар поддерживает развитие полезной микрофлоры - но и способ получить продукт с неповторимым вкусом и текстурой.

Готовые желтки имеют насыщенный, соленый, немного пикантный вкус и упругую, "резиновую" текстуру. Их можно натирать на пасту, салаты, яичницу, пиццу или даже блюда из мяса – как гастрономическую альтернативу пармезану.

Этот метод – не только полезный способ утилизировать желтки, но и отличная кулинарная находка для тех, кто любит экспериментировать со вкусами.

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