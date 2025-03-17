Магістр наук дипломований дієтолог і засновник Cooking for Peanuts Ніша Мелвані радить пити зелений чай, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Зелений чай визнаний дієтологами найкращим напоєм для довголіття.

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Дієтолог назвала чай для довголіття

Серед його головних переваг виділяють відразу кілька, зокрема здатність зменшувати окислювальний стрес.

Окислювальний стрес спричиняється накопиченням вільних радикалів або нестабільних молекул, які пошкоджують здорові клітини. Водночас зелений чай сповнений антиоксидантів, які нейтралізують вільні радикали, роблячи їх нешкідливими та захищаючи клітини.

Як розповіла Мелвані, антиоксиданти зеленого чаю "підтримують довголіття, зменшуючи окислювальний стрес і посилюючи природний захист організму".



Зелений чай знижує окислювальний стрес / Фото iStock

Дієтологиня розповіла, що антиоксиданти зеленого чаю також "знижують запалення, зменшують пошкодження ДНК і підтримують відновлення клітин, що допомагає сповільнити старіння і захистити від хронічних захворювань".

Разом ці ефекти можуть зберегти здоров'я клітин і зменшити системне запалення, потенційно сприяючи довшому і здоровішому життю, зазначає Мелвані.

Оскільки антиоксиданти зеленого чаю гальмують окислювальний стрес і запалення, вони також сприяють довголіттю ваших клітин. Це має вирішальне значення для затримки клітинного старіння, ключового механізму старіння.



Зелений чай уповільнює клітинне старіння / Фото iStock

Врешті-решт, зелений чай підтримує здоров'я кишківника.

"Антиоксиданти зеленого чаю покращують здоров'я кишківника, підтримуючи корисні бактерії, зменшуючи запалення кишківника та зміцнюючи кишковий бар'єр", – розповіла Мелвані.

Як результат, зниження рівня системного запалення, зміцнення імунітету та покращення метаболізму – все це пов'язано з довшою тривалістю життя.

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