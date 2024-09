Про науково доведені корисні властивості зеленого чаю йдеться у матеріалі видання Eat This, Not That. Насамперед зелений чай допомагає запобігти багатьом хворобам.

Чим корисний зелений чай

Якщо говорити про науково підтверджені корисні властивості зеленого чаю, то можна виділити 10 основних:

чай містить рослинну сполуку під назвою епігалокатехін галлат, яка сприяє метаболізму та прискорює спалення жиру, тому напій сприяє схудненню ;

; дослідження, які провели в Японії за участю 300 000 людей показали, що регулярне вживання зеленого чаю знижує ризики низки хвороб, а тому збільшує тривалість життя;

зелений чай багатий на поліфеноли, корисні рослинні сполуки, які діють як антиоксиданти та знижують ризик виникнення ракових пухлин. Та чай не може стати ліками проти хвороби, а лише для профілактики;

Та чай не може стати ліками проти хвороби, а лише для профілактики; за даними дослідження американських вчених, зелений чай знижує вміст "поганого" холестерину в організмі завдяки високому вмісту катехінів. Та це можливо тільки за умови відсутності великої кількості цукру в напої;

в організмі завдяки високому вмісту катехінів. Та це можливо тільки за умови відсутності великої кількості цукру в напої; зелений чай може знизити рівень цукру в крові та покращити метаболізм глюкози, сприяючи її поглинанню клітинами;



Зелений чай має чимало корисних властивостей / Фото Pexels

антиоксиданти, якими багатий зелений чай, сповільнюють розпад білка колагену, кількість якого в організмі знижується з віком, тобто напій допомагає виглядати молодше . Також чай може покращити еластичність шкіри, що допомагає у боротьбі зі зморшками;

. Також чай може покращити еластичність шкіри, що допомагає у боротьбі зі зморшками; також амінокислоти здатні покращити пам’ять, концентрацію та загальне пізнання , та вчені рекомендують вживати для цього зелений чай з кофеїном, аби посилити ефект;

, та вчені рекомендують вживати для цього зелений чай з кофеїном, аби посилити ефект; зелений чай також містить антиоксиданти, які зміцнюють кістки , покращуючи щільність кісток і зменшуючи вікову втрату кісткової маси;

, покращуючи щільність кісток і зменшуючи вікову втрату кісткової маси; поєднання кофеїну та L-теаніну (амінокислоти) зеленого чаю може забезпечити природний, стійкий заряд енергії під час тренувань, що особливо актуально для людей, котрі чутливі до кофеїну – його в чаї менше, ніж у каві (приблизно в 2 – 3 рази);

під час тренувань, що особливо актуально для людей, котрі чутливі до кофеїну – його в чаї менше, ніж у каві (приблизно в 2 – 3 рази); амінокислоти також здатні регулювати рівні дофаміну та серотоніну в мозку, чим самим знижують рівень стресу та заспокоюють.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.