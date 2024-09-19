62-річний актор замовляє приготовану на парі білу рибу з овочами в будь-якому закладі, де буває. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

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Що відомо про харчування Тома Круза

Секрет відмінного самопочуття Круза полягає в його безперервній праці – актор "працює більше, ніж будь-хто інший". Свій день він починає о 5:30 ранку та йде займатися у спортзалі.

Замість звичних трьох прийомів їжі, Круз надає перевагу 15 легким перекусам, обираючи фрукти, які зменшують тривожність, на відміну від чипсів чи шоколаду.

Раніше він дотримувався дієти, розробленої Девідом Бекхемом, вживаючи лише 1200 калорій на день.

Том Круз / Фото з Instagram

Відмовившись від солодощів, оброблених продуктів і вуглеводів, актор обирає страви, приготовані на грилі або при низькій температурі, що корисніше для здоров'я, оскільки це допомагає уникнути передчасного старіння і хронічних запалень.

До його раціону входять такі продукти, як чорний шоколад з лососем, сирий овес, чорниця, імбир, буряк, броколі, оливкова олія, помідори та шпинат.

Круз також додає до свого меню продукти, багаті антиоксидантами, як-от фрукти, горіхи й овочі, які мають протизапальні властивості, а також доповнює раціон вітамінами та мінералами.