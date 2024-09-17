Одним із її улюблених сніданків є вівсянка, яка допомагає принцесі довше залишатися ситою та підтримувати здоровий рівень цукру в крові. Про це розповідає The Mirror.

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Як харчується Кейт Міддлтон

Про харчування принцеси Уельської було багато написано протягом років, і відомо, що її щоденний раціон складається переважно з фруктів та овочів.

Кажуть, що на сніданок вона віддає перевагу продуктам середземноморської дієти, серед яких продукти рослинного походження, такі як зелена капуста, матча, шпинат і чорничний коктейль.

Крім того, вона регулярно насолоджується тарілкою вівсяної каші. Втім, вона не обирає вівсянку швидкого приготування.

Яка користь вівсяної каші

Вівсяна каша є справжнім суперпродуктом. Овес може допомогти довше відчувати ситість, що зменшить потребу в перекусах і переїданні, а отже, може сприяти втраті зайвих кілограмів.

Вівсянка / Фото Unsplash

Також овес багатий на розчинну клітковину, з’їдаючи тарілку щоранку, ви зможете надовго почуватися ситими та задоволеними. Щоб сприяти схудненню, варто обирати рослинне молоко.

Овес містить певний тип клітковини під назвою бета-глюкан, який сприяє стабілізації рівня цукру в крові та запобігає різким коливанням, що можуть викликати переїдання. Крім того, овес відомий своєю здатністю знижувати рівень холестерину і допомагати в регулюванні рівня цукру в крові.