Традиційно на Щедрий вечір готують 12 і більше страв, пише 24 Канал. Український кулінар Євген Клопотенко поділився ідеєю, яку легку закуску можна приготувати на Щедрий вечір. Він розповів про рецепт форшмаку.

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Як приготувати форшмак

Відваріть яйця впродовж 8 хвилин та перекрутіть у м'ясорубці з цибулею, оселедцем, яблуком та хлібом.

Після цього додайте 2 столові ложки олії та 1 столову ложку винного оцту. Гарно перемішайте та поставте в холодильник. Як зазначив Клопотенко, охолодженим форшмак смакує краще.

При подачі за бажанням збризніть форшмак лимонним соком і притрусіть хлібною крихтою.

Як приготувати форшмак: дивіться відео рецепта від Клопотенка

Інгредієнти, які потрібно, щоб приготувати форшмак: