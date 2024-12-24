Традиційно на Щедрий вечір готують 12 і більше страв, пише 24 Канал. Український кулінар Євген Клопотенко поділився ідеєю, яку легку закуску можна приготувати на Щедрий вечір. Він розповів про рецепт форшмаку.
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Як приготувати форшмак
Відваріть яйця впродовж 8 хвилин та перекрутіть у м'ясорубці з цибулею, оселедцем, яблуком та хлібом.
Після цього додайте 2 столові ложки олії та 1 столову ложку винного оцту. Гарно перемішайте та поставте в холодильник. Як зазначив Клопотенко, охолодженим форшмак смакує краще.
При подачі за бажанням збризніть форшмак лимонним соком і притрусіть хлібною крихтою.
Як приготувати форшмак: дивіться відео рецепта від Клопотенка
Інгредієнти, які потрібно, щоб приготувати форшмак:
- варені яйця – 3 штуки,
- філе оселедця – 400 грамів,
- цибуля – 1/2 шт,
- чорний хліб – 50 грамів,
- яблуко – 1 штука,
- олія – 2 столові ложки,
- оцет винний,
- сік лимона,
- хлібна крихта для подачі.