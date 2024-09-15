Зірка не тільки обожнює готувати, але й часто радує своїх друзів і близьких власноруч приготованими стравами. Тейлор зізнається, що не може безперервно ласувати улюбленими стравами, адже боїться набрати зайвої ваги.

Дивіться також Як Дженніфер Еністон готує свій сніданок: зірка розкрила рецепт ідеальної вівсянки

Чим полюбляє ласувати Тейлор Свіфт

Тейлор регулярно розповідає про свою пристрасть до випічки. Своїми кулінарними успіхами вона активно ділиться в соцмережах.

Булочки, які приготувала Тейлор Свіфт / Фото з Instagram

В інтерв'ю Vogue зірка розповідала, що кава – її улюблений напій. Зокрема, у 2021 році вона об’єдналася зі Starbucks, щоб додати в меню свій улюблений напій – Grande Caramel Nonfat Latte.

Тейлор розповіла, що її улюблене замовлення в "МакДональдз" – чізбургер, картопля фрі та шоколадний коктейль.

Також є одна страва від якої зірка божеволіє та готова її їсти щодня.

"Якщо ми говоримо про те, що я хотіла б їсти щодня, якби калорії не рахувалися, це курячі нагетси", – розповіла Тейлор.