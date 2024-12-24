Різдвяні свята – чудовий привід потішити себе та близьких не тільки святковими стравами, але й смачними напоями. Про це пише 24 Канал із посиланням на розмову Еxpress із кавовим експертом Джонні Інгленд із Lofbergs та пропонує два прості рецепти смачних напоїв.

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Імбирне лате

Цей ароматний напій легко приготувати вдома за кілька хвилин. Для нього знадобиться свіжа кава, молоко та прянощі. Спершу потрібно зварити каву і налити її у велику чашку. У невеликій каструлі змішати мелений імбир, корицю, мускатний горіх, ванільний екстракт, цукор і трохи молока.

Далі треба підігріти суміш, постійно збиваючи, доки цукор не розчиниться. Поступово додати решту молока, продовжуючи збивати до утворення пари. З’єднати отриману молочну суміш із кавою. Завершити приготування можна збитими вершками та дрібкою меленого імбиру зверху.

М'ятний мокко

Для любителів солодкого чудово підійде цей напій із поєднанням шоколаду та м’яти. У каструлі потрібно нагріти молоко, какао-порошок і цукор, поки цукор повністю не розчиниться, а на поверхні молока не з’являться бульбашки. Додати свіжозварений еспресо, екстракт м’яти та ванілі. Злегка збити і перелити напій у велику чашку. Прикрасити збитими вершками та шоколадною стружкою.

Обидва рецепти чудово доповнять святковий вечір і подарують тепло навіть у найхолодніші дні.