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У чому головні відмінності чорних та зелених оливок

На перший погляд, головна відмінність між чорними та зеленими оливками – це їхній колір. Однак є й інші важливі аспекти. Найсуттєвіша різниця полягає у ступені дозрівання. Зелені оливки збирають недозрілими, тоді як чорні залишають на дереві до повного дозрівання, що надає їм темнішого кольору.

Спосіб обробки також різниться:

зелені оливки спершу вимочують у лужному розчині та піддають ферментації перед консервуванням у сольовому розчині;

чорні оливки, які вже дозріли, одразу консервують, пропускаючи ферментацію.

Чорні та зелені оливки відрізняються не лише кольором / Фото Pexels

Різниця є і в смаку. Зелені оливки більш гіркуваті, тоді як чорні мають м'якший та маслянистий присмак. Також зелені оливки зазвичай солоніші, хоча це залежить від способу їхньої консервації та маринування.

Щодо поживної цінності, зелені оливки містять більше калорій, жиру, натрію та вітаміну Е. Крім того, вони часто фаршировані начинками, що ще більше підвищує їхню калорійність. Натомість чорні оливки багатші на залізо.

Нагадаємо, що за словами вчених, розчинна та заварна кава мають певні переваги для здоров'я, зокрема профілактику хвороб серця, печінки та мозку. Також рекомендується випивати 2 – 3 чашки кави на день для зменшення ризику серцево-судинних захворювань.

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