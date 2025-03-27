Повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Дивіться також Меган Маркл нещадно критикують за рецепт пасти: блогери з Італії винесли кулінарний вердикт

Грузія

Мандрівники назвали грузинську кухню "запаморочливою і неймовірною", зазначивши, що вона перевершила всі їхні очікування. Деякі туристи настільки захопилися місцевими стравами, що почали готувати їх вдома. Особливо відзначили якість інгредієнтів. Туристи, які побували в Грузії, радять обов’язково скуштувати хачапурі та сациві.

Навіть найпростіший хліб, сир і вино – найвищої якості. Ви можете сказати, що перебуваєте в місці, де люди справді дбають про їжу,

– розповіла одна з туристок.

Туристи в захваті від грузинської кухні / Фото GettyImages

Ісландія

Для багатьох туристів Ісландія виявилася несподіваним кулінарним відкриттям. Серед фаворитів мандрівників – місцеві хот-доги, баранячі відбивні, свіжоспечений житній хліб, скір (йогурт) та рибне рагу. Крім того, користувачі підкреслили, що саме в Ісландії "найздоровіша їжа".

В Ісландії мандрівники радять скуштувати місцеві хот-доги / Фото Unsplash

Ірландія

Попри поширений стереотип про те, що ірландська кухня обмежується лише м'ясом та картоплею, мандрівники запевняють, що на "Смарагдовому острові" можна скуштувати багато чудових страв.

Ірландія славиться чудовою якістю продуктів, особливо молочних і м’ясних. Також туристи радять обов’язково спробувати страви з морепродуктів і "надзвичайно смачний чорний хліб".

Туристи зруйнували стереотири щодо ірландської кухні / Фото Unsplash

Індонезія

Для багатьох туристів місцева кухня стала справжнім відкриттям. Найбільше вразили надзвичайно свіжі та смачні фрукти.

Я жила в Східній Яві кілька років у сільській громаді, і тепер сумую за багатьма продуктами. А також за найсвіжішими і найсмачнішими фруктами, які я коли-небудь куштувала,

– розповіла туристка під ніком adventu_Rena.

Найбільше мандрівники сумують за фруктами з Індонезії / Фото Unsplash

Малайзія

Багато мандрівників їхали до Малайзії з великими надіями на місцеву кухню, і їжа все одно перевершила очікування. Туристи відзначають, що там "абсолютно чудова майже кожна страва". Особливо рекомендують скуштувати лаксу – гострий суп із локшиною, який називають "неймовірним".

Їжа в Малайзії перевищує будь-які смакові очікування / Фото Unsplash

До слова, нещодавно мандрівниця Джена Камара розповіла, в які 2 міста Європи вона не хотіла б повертатися. Також вона розповіла, які європейські міста її приємно вразили.