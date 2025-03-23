Дослідниця забруднення прісної води та пластику Шеррі Мейсон заявила, що мікропластик – це криза громадського здоров'я, про яку люди не знають. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.
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Вчені знаходять мікропластик у всьому тілі людини
Шеррі Мейсон каже, що люди можуть зменшити шкідливий вплив, визнавши наявність пластику у своєму побуті та знайшовши способи зменшити його використання.
Хоча науковці не знають багато про подальші наслідки використання мікропластику, однак є нові докази того, що він, безумовно, не є корисним.
Існує щонайменше 5 способів, щоб зменшити шанси потрапляння мікропластику в організм під час харчування.
Потрібно відмовитися від бутильованої води
Через вживання бутильованої води в організм можуть потрапити тисячі мікроскопічних шматочків пластику. За словами Шеррі Мейсон, вода в пляшках є найбільшим джерелом впливу мікропластику на організм.
Дослідники виявили, що в середньому літр бутильованої води містить близько 240 000 частинок пластику, більшість з яких – нанопластик.
Чому краще пити воду з-під крана / Фото iStock
Перехід від бутильованої до фільтрованої водопровідної води може зменшити споживання мікропластику. Мікропластик також можна знайти у водопровідній воді, але в менших кількостях.
Кип'ятіння та фільтрування води може допомогти видалити до 90% пластикових частинок у питній воді, але експерти попереджають, що це також може збільшити вимивання токсичних хімікатів у воду.
Уникайте пластикових контейнерів для продуктів харчування
Використання пластику часто є неминучим, але існує багато способів зменшити взаємодію продуктів харчування з пластиком, і це стосується також пластикових контейнерів для зберігання.
Експерти закликають людей замінити їжу, яка постачається в пластикових контейнерах, на альтернативні продукти.
Уникайте пластикових контейнерів / Фото iStock
Картонні коробки з-під консервованої їжі та напоїв – ще один шлях пластикового забруднення для людини. Банки часто вистелені пластиком, який може виділяти мікропластик і вимивати шкідливі хімічні речовини.
Використовуйте скло в мікрохвильовці
Одне дослідження показало, що під час розігрівання їжі в пластикових контейнерах і багаторазових пакетах для їжі в мікрохвильовій печі лише за три хвилини може вивільнитися понад 4 мільйони мікропластикових і 2 мільярди нанопластикових частинок на квадратний сантиметр.
Використовуйте скло в мікрохвильовці / Фото iStock
Уникайте продуктів з високим ступенем переробки
Продукти з високим ступенем переробки містять значно більше мікропластику, ніж продукти з мінімальним ступенем переробки.
Одне дослідження виявило мікропластик у всіх 16 білкових продуктах, які дослідники взяли на пробу. З усіх протестованих продуктів креветки в паніруванні мали найвищу концентрацію пластикових частинок.
Високооброблені курячі нагетси містили в 30 разів більше мікропластику на грам, ніж курячі грудки.
Нагетси / Фото iStock
Мікропластик також може ховатися у вашій шафці зі спеціями. Одне дослідження 2023 року виявило велику кількість пластику в солі. У дослідженні було проаналізовано сім видів солі, включаючи кухонну, морську та гімалайську рожеву сіль.
Кожна сіль містила певну кількість мікропластику, але груба гімалайська рожева сіль і чорна сіль мали найвищу концентрацію мікропластикових фрагментів. Найнижчу – в йодованій солі.
Відмовтеся від пластикових чайних пакетиків
Нейлонові чайні пакетики, виготовлені з пластику, можуть виділяти понад 11 мільярдів мікропластикових і 3 мільярди нанопластикових частинок в одному пакетику.
Заварювання листового чаю – один зі способів уникнути проблем, пов'язаних з пластиковими пакетиками.
Відмовтеся від пластикових чайних пакетиків / Фото iStock
А чайні пакетики, виготовлені з целюлози, матеріалу, що біологічно розкладається, набагато безпечніші за пластик і мають додаткову перевагу – вони допомагають чаю поглинати інші шкідливі матеріали, такі як важкі метали.