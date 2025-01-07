Вчені виявили, що чайні пакетики можуть бути джерелом забруднення мікро- та нанопластиком. Дослідження провела Кафедра генетики та мікробіології Барселонського університету (Іспанія), пише 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Чому чайні пакети шкідливі: що виявили вчені

Результати дослідження показали, що замочування чайних пакетиків у гарячій воді призводить до вивільнення великої кількості нанорозмірних частинок, що наражає споживачів на ризик впливу цих шкідливих забруднювачів.

Аналіз був зосереджений на чайних пакетиках, виготовлених з трьох різних матеріалів: нейлону-6, поліпропілену та целюлози.

Результати виявилися вражаючими: поліпропілен виділяв приблизно 1,2 мільярда частинок на мілілітр, із середнім розміром частинок 136,7 нанометрів.



Чайний пакетик / Фото iStock

На противагу цьому, целюлоза виділяла близько 135 мільйонів частинок на мілілітр, середній розмір яких становив 244 нанометри, тоді як нейлон-6 виділяв приблизно 8,18 мільйона частинок на мілілітр, середній розмір яких становив 138,4 нанометра.

Дослідницька група застосувала передові аналітичні методи, щоб визначити природу частинок та їхній потенційний вплив. Мовиться про сканувальну електронну мікроскопію, електронну мікроскопію, що просвічує, інфрачервону спектроскопію, динамічне розсіювання світла та інші.

Вперше в дослідженні також було вивчено, як ці вивільнені частинки взаємодіють з клітинами кишківника людини.

Експерименти продемонстрували, що клітини кишківника, які виробляють слиз, найбільше поглинають мікро- і нанопластик, причому частинки проникають навіть у ядро клітини, в якому міститься генетичний матеріал.



Чому чайні пакетики небезпечні / Фото iStock

Цей висновок вказує на те, що кишковий слиз відіграє вирішальну роль у поглинанні цих небезпечних забруднювачів.

Дослідники наголошують на важливості розробки стандартизованих методів тестування для оцінки забруднення пластиковими матеріалами, що контактують з харчовими продуктами.

Зростаюче використання пластику в пакуванні харчових продуктів робить вирішення цих проблем забруднення більш важливим, ніж будь-коли.

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