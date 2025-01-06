Повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsinenglish.no. Цей крок покликаний зменшити рівень забруднення та покращити екологічну ситуацію.

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Що відомо про заборону одноразових стаканчиків в Осло

Представник Агентства з охорони навколишнього середовища Норвегії Маріт Веа заявила, що одноразові стаканчики стали значною проблемою для Осло.

Вони валяються і плавають усюди, створюючи безлад і забруднюючи навколишнє середовище. Ми розробляємо плани звільнення від них, і перехід на багаторазовий посуд та упаковку – важливий крок у цьому напрямку,

– зазначила вона в інтерв'ю.

Як в Осло хочуть замінити одноразові стаканчики

Веа зазначила, що найближчим часом муніципалітет планує запровадити систему використання багаторазових контейнерів для гарячих і холодних напоїв.

У рамках цієї ініціативи планується встановлення автоматів, які продаватимуть спеціальні багаторазові ємності. Така система вже успішно працює в Орхусі (Данія), де клієнти при покупці кави вносять заставу у розмірі 5 датських крон (приблизно 0,50 центів). Якщо чашка повертається в автомат, застава повертається на рахунок користувача.

Однак Веа наголосила, що запровадження цієї системи в Осло супроводжується певними викликами. Зокрема, потрібно розв'язати питання контролю за поверненням стаканчиків. Вона також запропонувала запровадити екологічний збір у розмірі 4 – 5 крон на одноразові стаканчики, щоб зробити багаторазові альтернативи більш привабливими.

Однак, наскільки ми зможемо контролювати цей процес в Осло? Це питання, яке ми зараз намагаємося з'ясувати,

– зазначила Веа.

Боротьба зі сміттям і забрудненням довкілля стала ключовою складовою екологічної політики багатьох міст світу, і Осло не є винятком. Міська влада активно працює над покращенням екологічної ситуації та збереженням природних ресурсів для майбутніх поколінь.