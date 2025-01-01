Повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience. Завдяки своїм унікальним властивостям алмазні частинки здатні відбивати сонячне світло назад у космос, ефективно знижуючи температуру на планеті без негативного впливу на атмосферу.

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Як вчені хочуть подолати глобальне потепління

Розпорошення алмазного пилу в атмосфері може стати ефективним методом боротьби зі зміною клімату. Згідно з новим дослідженням, щорічне розпорошення 5,5 мільйона тонн алмазного пилу здатне знизити температуру Землі на 1 градусу за Цельсієм, повертаючи температуру до рівня доіндустріальної епохи.

Це дуже суперечлива тема. Є багато вчених, які хочуть заборонити навіть дослідження у цій сфері,

– зазначив Сандро Ваттіоні, співавтор дослідження зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Цюриху.

Чому потрібно використовувати саме алмазний пил

Ідея геоінженерії передбачає використання аерозолів, які відбивають сонячне випромінювання назад у космос. Завдяки своїй високій здатності до відбиття світла, алмазний пил є ідеальним матеріалом для цього. Він не спричиняє потепління стратосфери, не впливає на атмосферні вітри і не змінює глобальні режими опадів, як це може статися при використанні сульфатних аерозолів.

На відміну від інших матеріалів, алмазні частинки не поглинають тепло і не збиваються в грудки, що дозволяє їм ефективно відправляти сонячне світло назад у космос, знижуючи температуру на планеті.

Реалізація такого проєкту коштувала б близько 175 трильйонів доларів за 65 років і включала б створення флоту висотних літаків, які постійно розпорошували б алмазний пил на висоті 12 – 50 кілометрів.

Ми просто перевірили теорію з алмазами, але не враховували вартість чи методи їх видобутку. Очевидно, що ці питання потребують окремого розгляду,

– підкреслив Ваттіоні.

Хоча ідея виглядає привабливою, її втілення стикається з суттєвими проблемами, зокрема високими фінансовими витратами та технічними труднощами. Однак цей підхід є багатообіцяючим кроком у боротьбі зі зміною клімату і може стати важливою складовою глобальних зусиль для порятунку нашої планети.