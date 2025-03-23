Исследовательница загрязнения пресной воды и пластика Шерри Мейсон заявила, что микропластик – это кризис общественного здоровья, о котором люди не знают. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.
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Ученые находят микропластик во всем теле человека
Шерри Мейсон говорит, что люди могут уменьшить вредное воздействие, признав наличие пластика в своем быту и найдя способы уменьшить его использование.
Хотя ученые не знают много о дальнейших последствиях использования микропластика, однако есть новые доказательства того, что он, безусловно, не является полезным.
Существует по меньшей мере 5 способов, чтобы уменьшить шансы попадания микропластика в организм во время питания.
Нужно отказаться от бутилированной воды
Из-за употребления бутилированной воды в организм могут попасть тысячи микроскопических кусочков пластика. По словам Шерри Мейсон, вода в бутылках является самым большим источником воздействия микропластика на организм.
Исследователи обнаружили, что в среднем литр бутилированной воды содержит около 240 000 частиц пластика, большинство из которых – нанопластик.
Почему лучше пить воду из-под крана / Фото iStock
Переход от бутилированной к фильтрованной водопроводной воде может уменьшить потребление микропластика. Микропластик также можно найти в водопроводной воде, но в меньших количествах.
Кипячение и фильтрование воды может помочь удалить до 90% пластиковых частиц в питьевой воде, но эксперты предупреждают, что это также может увеличить вымывание токсичных химикатов в воду.
Избегайте пластиковых контейнеров для продуктов питания
Использование пластика часто является неизбежным, но существует много способов уменьшить взаимодействие продуктов питания с пластиком, и это касается также пластиковых контейнеров для хранения.
Эксперты призывают людей заменить пищу, которая поставляется в пластиковых контейнерах, на альтернативные продукты.
Избегайте пластиковых контейнеров / Фото iStock
Картонные коробки из-под консервированной пищи и напитков – еще один путь пластикового загрязнения для человека. Банки часто выстланы пластиком, который может выделять микропластик и вымывать вредные химические вещества.
Используйте стекло в микроволновке
Одно исследование показало, что во время разогрева пищи в пластиковых контейнерах и многоразовых пакетах для еды в микроволновой печи всего за три минуты может высвободиться более 4 миллионов микропластиковых и 2 миллиарда нанопластиковых частиц на квадратный сантиметр.
Используйте стекло в микроволновке / Фото iStock
Избегайте продуктов с высокой степенью переработки
Продукты с высокой степенью переработки содержат значительно больше микропластика, чем продукты с минимальной степенью переработки.
Одно исследование обнаружило микропластик во всех 16 белковых продуктах, которые исследователи взяли на пробу. Из всех протестированных продуктов креветки в панировке имели самую высокую концентрацию пластиковых частиц.
Высокообработанные куриные наггетсы содержали в 30 раз больше микропластика на грамм, чем куриные грудки.
Наггетсы / Фото iStock
Микропластик также может скрываться в вашем шкафчике со специями. Одно исследование 2023 года выявило большое количество пластика в соли. В исследовании было проанализировано семь видов соли, включая кухонную, морскую и гималайскую розовую соль.
Каждая соль содержала определенное количество микропластика, но грубая гималайская розовая соль и черная соль имели самую высокую концентрацию микропластиковых фрагментов. Самую низкую – в йодированной соли.
Откажитесь от пластиковых чайных пакетиков
Нейлоновые чайные пакетики, изготовлены из пластика, могут выделять более 11 миллиардов микропластиковых и 3 миллиарда нанопластиковых частиц в одном пакетике.
Заваривание листового чая – один из способов избежать проблем, связанных с пластиковыми пакетиками.
Откажитесь от пластиковых чайных пакетиков / Фото iStock
А чайные пакетики, изготовленные из целлюлозы, биологически разлагаемого материала,, гораздо безопаснее пластика и имеют дополнительное преимущество – они помогают чаю поглощать другие вредные материалы, такие как тяжелые металлы.