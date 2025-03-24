Сообщает 24 Канал со ссылкой на научный вестник IFL Science.

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Как проходит восстановление озонового слоя

Новое исследование, проведенное учеными Массачусетского технологического института (США), показало с высокой статистической точностью, что восстановление озонового слоя происходит быстро и является непосредственным следствием снижения выбросов озоноразрушающих веществ, а не естественной изменчивости погоды.

Было много качественных доказательств того, что озоновая дыра в Антарктике затягивается. Это действительно первое исследование, которое дало количественную уверенность в восстановлении озоновой дыры. И это показывает, что мы действительно можем решать экологические проблемы,

– отметила Сюзан Соломон, автор исследования и ведущий химик атмосферы.

Что такое озоновый слой Озоновый слой – это часть стратосферы на высоте от 15 до 30 километров, которая имеет высокую концентрацию газообразного озона по сравнению с другими частями атмосферы. Этот слой поглощает большое количество вредных ультрафиолетовых лучей Солнца, выполняя функцию "щита" для всего живого на Земле.

Озоновый слой начал восстанавливаться / Фото Unsplash

Что известно о разрушении озонового слоя

О появлении опасной дыры в озоновом слое над Антарктидой заговорили еще в 1970 - 1980-х годах. Ученые считали, что причиной этого являются выбросы хлорфторуглерода (CFC) – синтетических соединений, которые широко использовались в аэрозольных спреях, растворителях и хладагентах.

Благодаря уникальным географическим и климатическим условиям Антарктиды именно там озоновый слой стал наиболее уязвимым к действию этих веществ.

С 1987 года 197 стран подписали Монреальский протокол, предусматривающий постепенный отказ от использования озоноразрушающих веществ, таких как фреоны в холодильниках и аэрозолях. И теперь стало понятно, что эти меры дали свои плоды.

Глобальные усилия человечества способствовали восстановлению озонового слоя / Фото Unsplash

Однако ученым понадобилось 15 лет наблюдений, чтобы убедиться, что затягивание дыры является результатом экозащитных действий человечества, а не естественный процесс.

Если эта тенденция продолжится, ученые прогнозируют, что озоновый слой над Антарктидой может восстановиться полностью через 10 лет.

К слову, недавно ученые также открыли источник энергии, которого может хватить на 60 тысяч лет. Речь идет о тории – природный радиоактивный металл, содержащийся в почве, горных породах и воде.