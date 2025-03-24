Повідомляє 24 Канал з посиланням на науковий вісник IFL Science.

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Як проходить відновлення озонового шару

Нове дослідження, проведене вченими Массачусетського технологічного інституту (США), показало з високою статистичною точністю, що відновлення озонового шару відбувається швидко і є безпосереднім наслідком зниження викидів озоноруйнівних речовин, а не природної мінливості погоди.

Було багато якісних доказів того, що озонова діра в Антарктиці затягується. Це справді перше дослідження, яке дало кількісну впевненість у відновленні озонової діри. І це показує, що ми дійсно можемо розв'язувати екологічні проблеми,

– зазначила Сюзан Соломон, автор дослідження та провідний хімік атмосфери.

Що таке озоновий шар Озоновий шар – це частина стратосфери на висоті від 15 до 30 кілометрів, яка має високу концентрацію газоподібного озону порівняно з іншими частинами атмосфери. Цей шар поглинає велику кількість шкідливих ультрафіолетових променів Сонця, виконуючи функцію "щита" для всього живого на Землі.

Озоновий шар почав відновлюватися / Фото Unsplash

Що відомо про руйнування озонового шару

Про появу небезпечної діри в озоновому шарі над Антарктидою заговорили ще в 1970 - 1980-х роках. Вчені вважали, що причиною цього є викиди хлорфторвуглецю (CFC) – синтетичних сполук, які широко використовувалися в аерозольних спреях, розчинниках і холодоагентах.

Завдяки унікальним географічним та кліматичним умовам Антарктиди саме там озоновий шар став найбільш уразливим до дії цих речовин.

З 1987 року 197 країн підписали Монреальський протокол, що передбачав поступову відмову від використання озоноруйнівних речовин, таких як фреони в холодильниках і аерозолях. І тепер стало зрозуміло, що ці заходи дали свої плоди.

Глобальні зусилля людства сприяли відновленню озонового шару / Фото Unsplash

Однак вченим знадобилося 15 років спостережень, щоб переконатися, що затягування діри є результатом екозахисних дій людства, а не природний процес.

Якщо ця тенденція продовжиться, вчені прогнозують, що озоновий шар над Антарктидою може відновитися повністю через 10 років.

До слова, нещодавно вчені також відкрили джерело енергії, якого може вистачити на 60 тисяч років. Мовиться про торій – природний радіоактивний метал, що міститься у ґрунті, гірських породах і воді.