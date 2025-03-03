Вчені зробили революційне відкриття, яке може назавжди змінити майбутнє світової енергетики. Про це пише 24 Канал із посиланням на Interesting Engineering.

Дивіться також Революція у розробках сонячних панелей: учені зробили їх гнучкими та дешевшими

Що таке торій

Дослідження показали, що запаси торію в Китаї значно більші, ніж вважалося раніше, і вони можуть забезпечити країну електроенергією протягом десятків тисяч років.

Торій – це природний радіоактивний метал, що міститься у ґрунті, гірських породах і воді. Його енергетичний потенціал у 200 разів вищий за уран, а реактори, що працюють на цьому паливі, мають кілька ключових переваг:

Економічність – торієві реактори дешевші у виробництві та експлуатації.

Безпека – на відміну від традиційних ядерних реакторів, вони не потребують водяного охолодження, що зменшує ризик аварій.

Менше відходів – реактори на розплавлених солях торію (TMSR) виробляють набагато менше радіоактивних відходів, ніж уранові.

Китай готується до переходу на торієву енергетику

У 2023 році Китай схвалив будівництво першого у світі заводу для виробництва електроенергії на основі торію. Пілотний проєкт у пустелі Гобі має генерувати 10 мегаватів електроенергії та почне працювати до 2029 року.



Вчені досліджують торієву енергетику / Фото Interesting Engineering

Крім того, Китай розробляє контейнерні судна з ядерною тягою на основі торію, а також планує використовувати такі реактори для місячних баз.

Які виклики стоять перед торієвою енергетикою

Попри великі перспективи, існують і труднощі:

Складний процес видобутку – вилучення торію з руд вимагає значних витрат кислоти та енергії, що призводить до утворення значної кількості токсичних відходів.

Обмежений досвід використання – на відміну від уранових реакторів, які працюють десятиліттями, технологія торієвих реакторів ще перебуває на етапі розвитку.

Національна безпека – Китай не розкриває точні запаси торію через стратегічну важливість цього ресурсу.

Якщо Китай успішно розвине торієву енергетику, це може радикально змінити світову енергетичну політику, зменшити залежність від викопного палива і зробити ядерну енергію екологічно чистішою.