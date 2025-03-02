Вчені з Університету Шеффілда розробили нову технологію виробництва гнучких сонячних батарей, які не містять дорогих і рідкісних матеріалів. Про це пише 24 Канал із посиланням на дослідження університету.

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Як це працює

Їхня інновація може здешевити та значно розширити використання сонячної енергії, особливо в країнах, що розвиваються.

Новий тип сонячних елементів базується на використанні перовскітового напівпровідника. Відмінність від традиційних сонячних панелей полягає у способі виготовлення

Зокрема, замість складної багатошарової структури вчені застосовують метод тиснення крихітних жолобків у пластиковій плівці. Ці жолобки заповнюють перовскітовим матеріалом, що створює формат зворотного контакту.



Особливість полягає у способі виготовлення / Фото Pexels

Усі електричні контакти розташовані на задній стороні пристрою, що спрощує виробництво та знижує витрати. Для перевірки ефективності цієї структури дослідники використали рентгенівський нанозондовий мікроскоп Hard X-ray в Diamond Light Source, який дозволив отримати детальні зображення сонячних елементів.

Які плюси розробки

Гнучкість і легкість – ці плівки можна наклеювати на будь-які поверхні, включно з дахами будинків, складами та іншими об'єктами, що не витримують ваги традиційних панелей.

Дешевизна та екологічність – технологія не потребує рідкісних матеріалів, таких як індій, що робить її економічно вигідною та екологічно стійкою.

Масштабованість – через низьку собівартість ця технологія може широко застосовуватися в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

Таким чином нова технологія відкриває шлях до дешевої, доступної та ефективної сонячної енергетики, що наближає людство до переходу на відновлювані джерела енергії.