Ученые из Университета Шеффилда разработали новую технологию производства гибких солнечных батарей, которые не содержат дорогих и редких материалов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на исследование университета.

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Как это работает

Их инновация может удешевить и значительно расширить использование солнечной энергии, особенно в развивающихся странах,.

Новый тип солнечных элементов базируется на использовании перовскитового полупроводника. Отличие от традиционных солнечных панелей заключается в способе изготовления

В частности, вместо сложной многослойной структуры ученые применяют метод тиснения крошечных желобков в пластиковой пленке. Эти желобки заполняют перовскитовым материалом, что создает формат обратного контакта.



Особенность заключается в способе изготовления / Фото Pexels

Все электрические контакты расположены на задней стороне устройства, что упрощает производство и снижает затраты. Для проверки эффективности этой структуры исследователи использовали рентгеновский нанозондовый микроскоп Hard X-ray в Diamond Light Source, который позволил получить детальные изображения солнечных элементов.

Какие плюсы разработки

Гибкость и легкость – эти пленки можно наклеивать на любые поверхности, включая крыши домов, складами и другими объектами, что не выдерживают веса традиционных панелей.

Дешевизна и экологичность – технология не требует редких материалов, таких как индий, что делает ее экономически выгодной и экологически устойчивой.

Масштабируемость – из-за низкой себестоимости эта технология может широко применяться в странах с низким и средним уровнем дохода.

Таким образом новая технология открывает путь к дешевой, доступной и эффективной солнечной энергетике, что приближает человечество к переходу на возобновляемые источники энергии.