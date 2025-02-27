В некоторых странах Европы в прошлом году производство зеленой энергии сократилось на 30%. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Почему сокращается производство зеленой энергии

Ветряные и солнечные станции все чаще останавливают свою работу и причиной этого нехватка мощностей для хранения и транспортировки производимой энергии в периоды снижения потребления. Солнечные и ветряные запускаются быстрее, чем строятся кабели для передачи электроэнергии Кроме того, эти источники энергии зависят от погодных условий, поэтому для хранения излишков энергии нужны аккумуляторы, которых тоже не хватает.

В прошлом году в Великобритании уменьшилось на 10% производство ветровой энергетики. Также около 30% турбин остановились в Ирландии. Кроме того, речь идет и о сокращении производства возобновляемой энергии в Германии на 5% за год, а также о падении выработки солнечной энергии во Франции на 2, 5% за лето.



В мире сокращается производство зеленой энергии / Фото Pexels

Однако проблема не только в Европе. К примеру в Китае, где ветряные мельницы разворачиваются с рекордными темпами, В прошлом году ветровая энергетика сократилась на 3%.

Проблемой является то, что рост "зеленых" источников энергии усложняет задачу согласования спроса и предложения электроэнергии для поддержания стабильности энергосистемы. При этом сохранять электроэнергию в больших масштабах нелегко не из практического., не с коммерческой точки зрения.