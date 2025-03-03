Ученые сделали революционное открытие, которое может навсегда изменить будущее мировой энергетики. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.
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Что такое торий
Исследования показали, что запасы тория в Китае значительно больше, чем считалось ранее, и они могут обеспечить страну электроэнергией в течение десятков тысяч лет.
Торий – это природный радиоактивный металл, содержащийся в почве, горных породах и воде. Его энергетический потенциал в 200 раз выше уран, а реакторы, работающие на этом топливе, имеют несколько ключевых преимуществ:
- Экономичность – ториевые реакторы дешевле в производстве и эксплуатации.
- Безопасность – в отличие от традиционных ядерных реакторов, они не требуют водяного охлаждения, что уменьшает риск аварий.
- Меньше отходов – реакторы на расплавленных солях тория (TMSR) производят гораздо меньше радиоактивных отходов, чем урановые.
Китай готовится к переходу на ториевую энергетику
В 2023 году Китай одобрил строительство первого в мире завода для производства электроэнергии на основе тория. Пилотный проект в пустыне Гоби должен генерировать 10 мегаватт электроэнергии и начнет работать к 2029 году.
Ученые исследуют ториевую энергетику / Фото Interesting Engineering
Кроме того, Китай разрабатывает контейнерные суда с ядерной тягой на основе тория, а также планирует использовать такие реакторы для лунных баз.
Какие вызовы стоят перед ториевой энергетикой
Несмотря на большие перспективы, существуют и трудности:
- Сложный процесс добычи – извлечения тория из руд требует значительных затрат кислоты и энергии, что приводит к образованию значительного количества токсичных отходов.
- Ограниченный опыт использования – в отличие от урановых реакторов, которые работают десятилетиями, технология ториевых реакторов еще находится на этапе развития.
- Национальная безопасность – Китай не раскрывает точные запасы тория из-за стратегической важности этого ресурса.
Если Китай успешно разовьет ториевую энергетику, это может радикально изменить мировую энергетическую политику, уменьшить зависимость от ископаемого топлива и сделать ядерную энергию экологически чистой.