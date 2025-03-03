Ученые сделали революционное открытие, которое может навсегда изменить будущее мировой энергетики. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Что такое торий

Исследования показали, что запасы тория в Китае значительно больше, чем считалось ранее, и они могут обеспечить страну электроэнергией в течение десятков тысяч лет.

Торий – это природный радиоактивный металл, содержащийся в почве, горных породах и воде. Его энергетический потенциал в 200 раз выше уран, а реакторы, работающие на этом топливе, имеют несколько ключевых преимуществ:

Экономичность – ториевые реакторы дешевле в производстве и эксплуатации.

Безопасность – в отличие от традиционных ядерных реакторов, они не требуют водяного охлаждения, что уменьшает риск аварий.

Меньше отходов – реакторы на расплавленных солях тория (TMSR) производят гораздо меньше радиоактивных отходов, чем урановые.

Китай готовится к переходу на ториевую энергетику

В 2023 году Китай одобрил строительство первого в мире завода для производства электроэнергии на основе тория. Пилотный проект в пустыне Гоби должен генерировать 10 мегаватт электроэнергии и начнет работать к 2029 году.



Ученые исследуют ториевую энергетику / Фото Interesting Engineering

Кроме того, Китай разрабатывает контейнерные суда с ядерной тягой на основе тория, а также планирует использовать такие реакторы для лунных баз.

Какие вызовы стоят перед ториевой энергетикой

Несмотря на большие перспективы, существуют и трудности:

Сложный процесс добычи – извлечения тория из руд требует значительных затрат кислоты и энергии, что приводит к образованию значительного количества токсичных отходов.

Ограниченный опыт использования – в отличие от урановых реакторов, которые работают десятилетиями, технология ториевых реакторов еще находится на этапе развития.

Национальная безопасность – Китай не раскрывает точные запасы тория из-за стратегической важности этого ресурса.

Если Китай успешно разовьет ториевую энергетику, это может радикально изменить мировую энергетическую политику, уменьшить зависимость от ископаемого топлива и сделать ядерную энергию экологически чистой.